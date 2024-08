Il Ferragosto si chiude in bellezza a San Pellegrino: folla per lo spettacolo di luce - Foto e video

Viale Papa Giovanni e la strada che porta al casinò stracolme di gente per assistere allo show proposto due volte e della durata di 40 minuti ciascuna. Effetti speciali, luci stroboscopiche e giochi d’acqua nella città dell’acqua hanno attirato migliaia di persone. Gli organizzatori stimano circa 2 mila persone di pubblico.

Show di fontane e laser che sostituiva il tradizionale spettacolo piromusicale non autorizzato all’ultimo momento per problematiche legate all’alveo del Brembo, da dove venivano sparati i fuochi.

Per consentire un afflusso regolare al viale centrale della cittadina termale la strada da nord è stata chiusa al traffico, con accesso consentito al centro storico solo passando dalla variante in galleria e quindi da via De’ Medici.