Cronaca / Valle Brembana
Venerdì 09 Gennaio 2026
Il fotografo Baldovino Midali derubato dell’attrezzatura, i carabinieri la ritrovano
IL FURTO. Nella stessa notte a Branzi rubate forme di formaggio in un negozio in piazza. Colpo anche a Trabuchello.
Una serie di furti è stata messa a segno fra Branzi e Isola di Fondra nella notte fra martedì 6 e mercoledì 7 gennaio. Tra le vittime Baldovino Midali, 64 anni , panettiere di Branzi, nonché affermato fotografo naturalista.
Nella sua auto, parcheggiata fuori casa, i ladri hanno rubato un capanno mimetico e un binocolo di valore non elevato. «Fortunatamente - osserva Midali - nella vettura non tenevo le macchine fotografiche».
I carabinieri della stazione di Branzi – ai quali aveva presentato denuncia – hanno ritrovato e provveduto a restituirgli la refurtiva. «Li ringrazio tanto. Per esigenze investigative non mi hanno riferito dove l’hanno recuperata», racconta Midali. Non sono state invece trovate due bottiglie di vino che il 64enne aveva ricevuto in dono. Gli autori del furto sono forse gli stessi che la stessa notte hanno rubato forme di formaggio in un negozio in piazza a Branzi e hanno colpito in un’altra attività commerciale di Trabuchello, frazione di Isola di Fondra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA