Il fotografo Baldovino Midali derubato dell’attrezzatura, i carabinieri la ritrovano

I carabinieri della stazione di Branzi – ai quali aveva presentato denuncia – hanno ritrovato e provveduto a restituirgli la refurtiva. «Li ringrazio tanto. Per esigenze investigative non mi hanno riferito dove l’hanno recuperata», racconta Midali. Non sono state invece trovate due bottiglie di vino che il 64enne aveva ricevuto in dono. Gli autori del furto sono forse gli stessi che la stessa notte hanno rubato forme di formaggio in un negozio in piazza a Branzi e hanno colpito in un’altra attività commerciale di Trabuchello, frazione di Isola di Fondra.