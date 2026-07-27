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Cronaca / Valle Brembana Lunedì 27 Luglio 2026

Il racconto del rogo di San Pellegrino. «Dalla finestra fumo e fuoco, subito fuggiti»

LE TESTIMONIANZE. «Io sono stato svegliato da un’esplosione – racconta un inquilino del palazzo, residente al secondo piano –. Fortunatamente l’alloggio è agibile, ma è danneggiato dalla fuliggine. In tutti c’era paura, ansia. Io stavo male».

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Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore

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Il racconto del rogo di San Pellegrino. «Dalla finestra fumo e fuoco, subito fuggiti»
Lo stabile avvolto dal fumo proveniente dal ristorante

«Stavo dormendo, quando ho iniziato a sentire qualcosa che picchiava, ma pensavo fosse una grandinata. Invece, quando mi sono affacciato alla finestra, ho visto il fumo e il fuoco. Ho svegliato mia moglie e siamo subito fuggiti». È il racconto di uno degli inquilini della palazzina di San Pellegrino Terme teatro del rogo dell’altra notte e il cui appartamento è stato poi dichiarato inagibile. L’allarme è stato lanciato alle 3.30 da alcuni passanti che si trovavano lungo il viale e anche da una guardia giurata: si sono accorti del fumo e delle fiamme e hanno suonato ai citofoni del condominio. È stato loro aperto e hanno iniziato a bussare alle porte degli appartamenti, per svegliare tutti gli abitanti della palazzina. «Io sono stato svegliato da un’esplosione – racconta un altro inquilino del palazzo, residente al secondo piano –. Fortunatamente l’alloggio è agibile, ma è danneggiato dalla fuliggine e chissà per quanto tempo resterà l’odore di bruciato. Anch’io sono fuggito di casa. In tutti c’era paura, ansia. Io stavo male».

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Tanto lo stupore e il rammarico tra la gente di San Pellegrino che , arrivata l’alba, ha iniziato a sapere e vedere quanto era successo nella notte, proprio in pieno centro. Il viale Papa Giovanni XXIII di San Pellegrino era stato chiuso al traffico per il consueto mercatino di antiquariato (poi però riaperto). Nel frattempo il fumo si era già diffuso in tutta la cittadina e l’odore è stato avvertito anche a chilometri di distanza.

Fiamme nella notte in un ristorante a San Pellegrino

L’Eco di Bergamo

In tanti hanno anche sentito nella notte il suono delle sirene dei vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno raggiunto l’edificio centrale avvolto dalle fiamme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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