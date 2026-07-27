Il racconto del rogo di San Pellegrino. «Dalla finestra fumo e fuoco, subito fuggiti»

«Stavo dormendo, quando ho iniziato a sentire qualcosa che picchiava, ma pensavo fosse una grandinata. Invece, quando mi sono affacciato alla finestra, ho visto il fumo e il fuoco. Ho svegliato mia moglie e siamo subito fuggiti». È il racconto di uno degli inquilini della palazzina di San Pellegrino Terme teatro del rogo dell’altra notte e il cui appartamento è stato poi dichiarato inagibile. L’allarme è stato lanciato alle 3.30 da alcuni passanti che si trovavano lungo il viale e anche da una guardia giurata: si sono accorti del fumo e delle fiamme e hanno suonato ai citofoni del condominio. È stato loro aperto e hanno iniziato a bussare alle porte degli appartamenti, per svegliare tutti gli abitanti della palazzina. «Io sono stato svegliato da un’esplosione – racconta un altro inquilino del palazzo, residente al secondo piano –. Fortunatamente l’alloggio è agibile, ma è danneggiato dalla fuliggine e chissà per quanto tempo resterà l’odore di bruciato. Anch’io sono fuggito di casa. In tutti c’era paura, ansia. Io stavo male».