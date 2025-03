In tanti ai funerali di Giuseppe, morto caduto da una pianta

Una presenza davvero forte, segno dell’impatto che Giuseppe, 67 anni, ha lasciato nella sua comunità: famiglie, ragazzi, amici, rappresentanti delle diverse associazioni di cui l’uomo faceva parte si sono strette attorno alla sua famiglia. Perché, come è stato ricordato diverse volte durante la celebrazione da don Vincenzo Villa: « Ci ha lasciato un bagaglio di esperienza , soprattutto nel sociale, di cui non possiamo dimenticarci».

L’infortunio

Molto conosciuto in paese

Beppe, così era conosciuto in paese, si è sempre distinto per il suo «carattere scherzoso ma un po’ perfezionista», come lo ricordano gli amici, soprattutto per l’organizzazione di feste, dell’allestimento del presepe vivente e passione vivente ogni anno.