Sabato 04 Ottobre 2025
Incidente in montagna, muore un uomo di 81 anni
LA TRAGEDIA. E’ successo nel territorio di San Giovanni Bianco, poco prima delle 15. Un uomo ha perso la vita in una zona impervia, dalle prime informazioni avrebbe 81 anni.Sul posto anche l’elisoccorso.
San Giovanni Bianco
Tragedia in montagna: un uomo di 81 anni è deceduto a San Giovanni Bianco intorno alle 14.45 di sabato 4 ottobre.
Poche per ora le informazioni raccolte, secondo l’Areu si tratterebbe di un escursionista caduto in una zona impervia. Sul posto i mezzi di soccorso con anche l’intervento del Soccorso alpino e dell’elicottero decollato da Bergamo.
