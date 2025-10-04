Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Sabato 04 Ottobre 2025

Incidente in montagna, muore un uomo di 81 anni

LA TRAGEDIA. E’ successo nel territorio di San Giovanni Bianco, poco prima delle 15. Un uomo ha perso la vita in una zona impervia, dalle prime informazioni avrebbe 81 anni.Sul posto anche l’elisoccorso.

Redazione Web
Redazione Web
L’elisoccorso in montagna in una foto di repertorio
L’elisoccorso in montagna in una foto di repertorio

San Giovanni Bianco

Tragedia in montagna: un uomo di 81 anni è deceduto a San Giovanni Bianco intorno alle 14.45 di sabato 4 ottobre.

Poche per ora le informazioni raccolte, secondo l’Areu si tratterebbe di un escursionista caduto in una zona impervia. Sul posto i mezzi di soccorso con anche l’intervento del Soccorso alpino e dell’elicottero decollato da Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Giovanni Bianco
Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Salvataggio
Ambiente
natura
Salute
Malattia
Areu
soccorso alpino