Incidente sulla variante di Zogno, code fino a San Pellegrino
LO SCONTRO. Un ferito nel tamponamento in galleria. Statale 470 chiusa nei due sensi e traffico deviato in paese: pesanti disagi per gli automobilisti di rientro fino alle 20.30.Lettura meno di un minuto.
Zogno
ITraffico paralizzato in Valle Brembana e code chilometriche arrivate quasi al centro di San Pellegrino Terme nel tardo pomeriggio di domenica 4 ottobre. A provocare i disagi è stato un tamponamento tra due veicoli all’interno di una galleria della variante di Zogno.
L’incidente è avvenuto intorno alle 18.15, al chilometro 15,920 della statale 470 della Valle Brembana. Una persona è rimasta ferita: non sono state comunicate le sue condizioni. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni.
Il traffico si è congestionato, con pesanti ripercussioni per gli automobilisti di rientro dalla valle e lunghe colonne verso San Pellegrino Terme
Variante di Zogno chiusa, traffico deviato in paese
La chiusura ha reso necessario deviare la circolazione sulla viabilità ordinaria attraverso il paese di Zogno. Il traffico si è così congestionato, con pesanti ripercussioni per gli automobilisti di rientro dalla valle e lunghe colonne verso San Pellegrino Terme.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. La situazione si è risolta intorno alle 20.30.
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