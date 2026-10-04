Incidente sulla variante di Zogno, code fino a San Pellegrino

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.15, al chilometro 15,920 della statale 470 della Valle Brembana. Una persona è rimasta ferita: non sono state comunicate le sue condizioni. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni.

Variante di Zogno chiusa, traffico deviato in paese

La chiusura ha reso necessario deviare la circolazione sulla viabilità ordinaria attraverso il paese di Zogno. Il traffico si è così congestionato, con pesanti ripercussioni per gli automobilisti di rientro dalla valle e lunghe colonne verso San Pellegrino Terme.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. La situazione si è risolta intorno alle 20.30.