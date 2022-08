Ladri a Foppolo: nel mirino tre hotel, un bar e gli uffici degli impianti di risalita

Raffica di furti a Foppolo, in alta Val Brembana, dove nella notte tra sabato e domenica sono stati presi di mira tre hotel, un bar e gli uffici degli impianti di risalita. In tre casi i ladri sono riusciti a rubare denaro e bici elettriche, negli altri due tentativi sono fuggiti a mani vuote. Secondo la prima ricostruzione, il raid è iniziato verso le 2,30 al ristorante albergo «K2», in località Foppelle: i malviventi hanno forzato la porta principale, riuscendo a impadronirsi del fondo cassa (circa 600 euro) e di tre bici elettriche. Subito dopo sono entrati al bar «Kibo», che si trova accanto al K2 ed è gestito dagli stessi proprietari: qui i ladri hanno forzato una finestra posteriore e hanno rubato il fondo cassa.