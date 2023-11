Lenna, l’auto sbanda sulla strada ghiacciata: feriti due giovani - Le foto

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente a Lenna, in località L’Oro lungo il percorso che dai Cantoni porta verso il paese dell’alta Valle Brembana . All’origine dello schianto, con ogni probabilità, la strada ghiacciata : la vettura su cui viaggiavano i due, una ragazza di 22 anni e un ragazzo, ha sbandato. Il guidatore ha perso il controllo della Fiat Punto f inendo contro un palo della luce e poi nella scarpata . Lo schianto, che non ha coinvolto altri mezzi, è avvenuto poco dopo le 14 di giovedì 23 novembre.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’ausilio dell’Elisoccorso insieme ai vigili del fuoco di Zogno e della centrale di Bergamo. I giovani sono rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarli e consegnarli alle cure dei medici e infermieri sul posto. I due ragazzi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo: il ragazzo avrebbe riportato alcune fratture ma nessuno dei due feriti sarebbe in pericolo di vita.