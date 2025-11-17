Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Lunedì 17 Novembre 2025
in aggiornamento

Macigno di 60 quintali sulla strada per Pamparato e Carnito, isolate dieci famiglie - Foto

MALTEMPO. A causa delle forti piogge di queste ore in Val Brembana, un grosso masso si è staccato dalla montagna e si è fermato sulla strada comunale di Zogno che porta alle frazioni di Pamparato e Carnito. La carreggiata è stata chiusa.

Il masso di 60 quintali caduto lunedì 17 novembre sulla strada comunale di Zogno che conduce alle frazioni di Pamparato e Carnito. Strada chiusa e due frazioni isolate
Il masso di 60 quintali caduto lunedì 17 novembre sulla strada comunale di Zogno che conduce alle frazioni di Pamparato e Carnito. Strada chiusa e due frazioni isolate

Zogno

Un masso di tre metri cubi, circa 60 quintali, è caduto sulla strada comunale di Zogno, che collega la provinciale tra Sedrina a Brembilla alle contrade di P amparato e di Carnito.

Leggi anche

Nella mattinata di lunedì 17 novembre il macigno si è staccato dal versante montuoso a circa 200 metri di distanza da dove si è fermato. Nella discesa ha travolto alcuni alberi per poi adagiarsi sulla carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco con un elicottero che ha sorvolato la zona per capire se ci fosse ancora pericolo di qualche distacco.

Il masso di 60 tonnellate caduto lunedì 17 novembre sulla strada comunale di Zogno che conduce alle frazioni di Pamparato e Carnito. Strada chiusa e due frazioni isolate. Al lavoro i vigili del fuoco
Il masso di 60 tonnellate caduto lunedì 17 novembre sulla strada comunale di Zogno che conduce alle frazioni di Pamparato e Carnito. Strada chiusa e due frazioni isolate. Al lavoro i vigili del fuoco
Il segno lasciato sul prato dal masso di 60 tonnellate caduto lunedì 17 novembre sulla strada comunale di Zogno che conduce alle frazioni di Pamparato e Carnito
Il segno lasciato sul prato dal masso di 60 tonnellate caduto lunedì 17 novembre sulla strada comunale di Zogno che conduce alle frazioni di Pamparato e Carnito
Il masso di 60 tonnellate caduto lunedì 17 novembre sulla strada comunale di Zogno che conduce alle frazioni di Pamparato e Carnito. Strada chiusa e due frazioni isolate.
Il masso di 60 tonnellate caduto lunedì 17 novembre sulla strada comunale di Zogno che conduce alle frazioni di Pamparato e Carnito. Strada chiusa e due frazioni isolate.

È stato individuato un altro masso a rischio e, in attesa di ulteriori approfondimenti, la strada è stata precauzionalmente chiusa. Le frazioni di Pamparato, in territorio di Brembilla, e Carnito, in territorio di Zogno, sono isolate. In queste due contrade abitano una decina di famiglie per una ventina di persone in totale. Una frana si era già staccata in quella zona nel 2024 , anche in quel caso la strada era stata chiusa al traffico.

Maltempo a Bergamo