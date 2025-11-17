Macigno di 60 quintali sulla strada per Pamparato e Carnito, isolate dieci famiglie - Foto

Nella mattinata di lunedì 17 novembre il macigno si è staccato dal versante montuoso a circa 200 metri di distanza da dove si è fermato. Nella discesa ha travolto alcuni alberi per poi adagiarsi sulla carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco con un elicottero che ha sorvolato la zona per capire se ci fosse ancora pericolo di qualche distacco.

È stato individuato un altro masso a rischio e, in attesa di ulteriori approfondimenti, la strada è stata precauzionalmente chiusa. Le frazioni di Pamparato, in territorio di Brembilla, e Carnito, in territorio di Zogno, sono isolate. In queste due contrade abitano una decina di famiglie per una ventina di persone in totale. Una frana si era già staccata in quella zona nel 2024 , anche in quel caso la strada era stata chiusa al traffico.