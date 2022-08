Nubifragio, straripano i canali: frane sulla statale a Mezzoldo

Il nubifragio scatenatosi domenica pomeriggio, intorno alle 17,30, in alta Valle Brembana, in particolare nel ramo della valle di Mezzoldo, ha causato frane e allagamenti della strada che porta al passo San Marco. Inevitabile lo stop al traffico durato fino a tarda ora, il tempo necessario per i mezzi incaricati da Anas di ripulire la carreggiata e rimuovere ghiaia e fango.