Paesi senza «campo», una cinquantina i territori privi di copertura telefonica

In alcuni angoli della Bergamasca, il telefono è un oggetto inutile. Lo alzi, guardi lo schermo, e trovi solo una scritta: «Nessun servizio». Succede in una cinquantina di territori in Bergamasca a chi vive, lavora o fa escursioni in Alta Valle Brembana, Valle Imagna, Valle Seriana e Val di Scalve. Qui la rete non arriva, o arriva a tratti, e non ci sono scorciatoie: in caso di emergenza, sei solo.