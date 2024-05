Passo San Marco riaperto. C’è ancora neve ma il valico è sicuro

Una buona notizia pensando che - come non succedeva da alcuni anni - la strada è quindi rimasta chiusa fino a fine maggio. Dal 10 maggio scorso, dal versante brembano era possibile raggiungere i due rifugi sotto il valico, il San Marco 2000 (aperto) e la storica Cantoniera. La sbarra, invece, bloccava il transito degli ultimi chilometri fino al passo. La criticità era soprattutto sul versante valtellinese, esposto a nord, dove si è lavorato per mettere in sicurezza il transito. Il fattore sicurezza è infatti la priorità: anche con la strada pulita era necessario bonificare perché la «muraglia» bianca poteva - con le temperature più elevate - staccarsi improvvisamente e cadere addosso a qualche veicolo di passaggio.