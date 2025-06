«Passo di Zambla come Imola. Le moto ci tengono sotto scacco»

Anche quest’estate i sindaci della Valle Serina chiedono rinforzi per contenere il fenomeno delle motociclette che, nei weekend, invadono la strada provinciale 27 trasformandola in una pista da corsa. A farsi portavoce è Ferruccio Ghilardi, sindaco di Oltre il Colle e presidente della Convenzione Comuni Valle Serina e Dossena, che ha inviato una lettera ufficiale a Prefettura, Questura e comuni limitrofi.

«Il rischio è altissimo»

«L’anno scorso – spiega Ghilardi – avevamo chiesto aiuto e la Polizia stradale, da fine giugno a fine agosto, aveva attivato pattugliamenti e usato l’autovelox. Un servizio molto utile: sono stati emessi diversi verbali e il traffico delle moto è stato tenuto sotto controllo, specialmente tra la Valle Serina e il passo di Zambla». La richiesta è stata ripresentata anche per l’estate 2025. «Stiamo già registrando parecchie moto nei fine settimana, ne contiamo tra le 150 e le 200 all’ora sul territorio. Superano nei centri abitati e in curva, e il rischio è altissimo. Solo quest’anno abbiamo avuto già due incidenti con auto coinvolte. E dove non ci sono abitazioni, sfrecciano comunque a tutta velocità. Serve un aiuto concreto per monitorare la valle». I piccoli comuni non dispongono di un servizio di Polizia locale. Per questo l’intervento della Polizia stradale o di altri corpi – come i Carabinieri – diventa essenziale. «L’anno scorso – continua Ghilardi – alcuni motociclisti hanno preso due multe nello stesso giorno: una dall’autovelox, una dai Carabinieri per sorpasso in centro abitato. È una questione di sicurezza. D’estate a Oltre il Colle nei weekend si arriva anche a 15mila presenze, Serina ne conta fino a 25mila. Non possiamo permettere questo tipo di rischio tra famiglie e bambini».

«Sembra di essere a Imola»

Il problema non è solo legato alla velocità, ma anche al rumore e alla vivibilità del territorio. A confermarlo è il dottor Lorenzo Valle, primario di ortopedia a Piario e Lovere con casa a Zambla Alta. «Abito qui e percorro la strada ogni giorno. Il sabato e la domenica sembra di essere a Imola. Le moto sfrecciano come in gara anche in centro paese, in tratti dove non ci sono marciapiedi. Se un bambino attraversa, può succedere una tragedia». Valle è intervenuto più volte per soccorrere motociclisti caduti. «Tornando o andando in ospedale, mi è capitato spesso di fermarmi per aiutare qualcuno. È un dovere, ma anche un segno del pericolo reale. Abbiamo fatto una raccolta firme, circa un centinaio, due anni fa per segnalare il malcontento dei residenti e dei villeggianti. Qui la gente viene per trovare pace, non per vivere con il rumore continuo delle moto e il pericolo che portano».

«Servono pattugliamenti e autovelox»