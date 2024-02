«Patto» da 14 milioni per il rilancio del comprensorio Piazzatorre-Monte Torcola

Il Patto Territoriale prevede la realizzazione di undici interventi per un totale di 13,8 milioni di euro sul comprensorio Piazzatorre-Monte Torcola .

L’acquisizione beni da Sesp srl con la riattivazione del comprensorio sciistico «Torcola Soliva». La realizzazione della seggiovia CLF4 Monte Zuccone - Monte Torcola (sostituzione impianto esistente), l’acquisizione di terreni e fabbricati in località Piazzo per realizzazione di un campo scuola in Neveplast.