«Pazienti reumatici, con due ambulatori diagnosi precoce e meno liste di attesa»

Avere una diagnosi precoce, fondamentale per risolvere poi la malattia, ridurre i tempi di attesa per i pazienti ma anche le distanze dagli ambulatori, e liberare spazi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Massimiliano Limonta

«Un giorno alla settimana – spiega Massimiliano Limonta, responsabile dell’Unità di Reumatologia di Bergamo – un nostro medico sarà alla mattina a San Giovanni Bianco e nel pomeriggio a Zogno. Nell’ospedale si occuperà di pazienti già in cura con i cosiddetti farmaci biologici. Si tratta di farmaci innovativi composti da anticorpi monoclonali in grado di bloccare le proteine responsabili dell’infiammazione. In ospedale verranno dispensati i farmaci biologici previa visita clinica del paziente. Attualmente in valle Brembana sono circa un centinaio i pazienti di questo tipo che finora dovevano recarsi a Bergamo almeno tre o quattro volte all’anno. All’ospedale di valle apriremo per loro un ambulatorio specifico per le visite e la consegna del farmaco».