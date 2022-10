Pensionato di 63 anni in cerca di funghi si perde: ricerche a Serina

È uscito di casa intorno alle 14 di martedì 4 ottobre in cerca di funghi. Poi, verso le 16, ha chiamato la moglie avvertendo che si era perso. E da allora non è stato più possibile mettersi in contatto con lui . Da martedì sera, nei boschi della Val Parina, si cerca un pensionato di 63 anni, originario di Bergamo ma da due anni con casa a Valpiana di Serina.