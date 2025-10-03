Piazzatorre, motociclista perde il controllo della moto e finisce nel fiume: 41enne in gravi condizioni

Incidente nella mattinata di venerdì 3 ottobre, poco dopo le 9, sulla SS 470 della Valle Brembana all’altezza del bivio per Piazzatorre. Un motociclista, 41 anni, diretto verso il Passo San Marco, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato dal ponte nel fiume sottostante. Sul posto sono immediatamente intervenuti Carabinieri, Croce Rossa, Vigili del Fuoco e il nucleo Saf (Squadre speleo-alpino-fluviali). L’elisoccorso è atterrato a Piazzatorre, l’uomo è stato stabilizzato per poi essere trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.