Cronaca / Valle Brembana
Venerdì 03 Ottobre 2025

Piazzatorre, motociclista perde il controllo della moto e finisce nel fiume: 41enne in gravi condizioni

L’INCIDENTE. Incidente nella mattinata di venerdì 3 ottobre, poco dopo le 9, sulla SS 470 della Valle Brembana all’altezza del bivio per Piazzatorre.

Melissa Braka
Melissa Braka

L’incidente a Piazzatorre
L’incidente a Piazzatorre

Incidente nella mattinata di venerdì 3 ottobre, poco dopo le 9, sulla SS 470 della Valle Brembana all’altezza del bivio per Piazzatorre. Un motociclista, 41 anni, diretto verso il Passo San Marco, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato dal ponte nel fiume sottostante. Sul posto sono immediatamente intervenuti Carabinieri, Croce Rossa, Vigili del Fuoco e il nucleo Saf (Squadre speleo-alpino-fluviali). L’elisoccorso è atterrato a Piazzatorre, l’uomo è stato stabilizzato per poi essere trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.

