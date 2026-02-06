Piscina chiusa dal 2018, Foppolo cerca un gestore

Pubblicato il bando

Da pochi giorni è stato pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse alla gestione, avviso che scade il 13 febbraio . Successivamente verrà fatto il bando vero e proprio per individuare il gestore.

«L’obiettivo - dice il sindaco Pedretti - è quello di dare un servizio agli sciatori, ai villeggianti che durante la stagione invernale ma anche in estate vengono a Foppolo . Qualche interesse c’è già stato. Per i primi sei anni la gestione sarà gratuita, ma il gestore dovrà intervenire per rimettere in funzione la piscina-centro benessere con alcuni interventi di manutenzione . Successivamente si potrà trattare sul canone di affitto, per i successivi sei anni». Entrate che potranno servire per risanare i conti del Comune, che nel 2020 ha dichiarato il dissesto finanziario. A oggi il debito supera ancora i dieci milioni di euro .

I dettagli del bando

«Il gestore - prosegue l’avviso - dovrà concedere al Comune di Foppolo nel corso della concessione la facoltà tramite un proprio soggetto di fiducia o un soggetto tecnico l’accesso ai locali finalizzato alla verifica del corretto utilizzo e manutenzione degli stessi». A garanzia della gestione, d ovrà essere presentata anche una fidejussione il cui importo verrà definito e inserito nel bando . Le tariffe di utilizzo della piscina, dovranno poi essere definite annualmente con il Comune.

Il gestore dovrà sostenere le spese per la riattivazione delle strutture e le attività che vorrà svolgere, i costi di esercizio, le spese condominiali e i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria per l’intera durata della concessione. Per i primi sei anni non sarà dovuto alcun canone di concessione al Comune, mentre per i successivi sei il gestore dovrà corrispondere un canone fisso da definire con l’Amministrazione comunale, proporzionato alle spese sostenute in fase di riattivazione del centro benessere. Il Comune si impegnerà a partecipare a bandi per la ricerca di contributi pubblici destinati agli impianti sportivi.