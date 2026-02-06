Cronaca / Valle Brembana
Venerdì 06 Febbraio 2026
Piscina chiusa dal 2018, Foppolo cerca un gestore
L’AVVISO. Dopo il tentativo a vuoto nel 2023, nuova ricerca del Comune. Il sindaco: «Già qualche interessamento». I primi sei anni senza canone.
Foppolo
Cercasi ancora un gestore per la piscina comunale di Foppolo. Inaugurata nel 2006 ma chiusa dal 2018, la vasca natatoria (9,5 per 20 metri) con annesso centro benessere (sauna, sala massaggi, area relax, bagno turco, sala fitness, centro estetico, postazione parrucchiere) si trova all’interno del condominio Peghera, con accesso tra le vie Moia e Rovera, lungo la strada che porta alle seggiovie.
Fu realizzata per dare l’opportunità ai villeggianti di un’area dove trascorrere soprattutto le giornate di maltempo. Un’offerta ormai presente in gran parte delle stazioni sciistiche. Dopo un tentativo andavo a vuoto nel 2023 - con l’allora sindaca Gloria Carletti - di trovare un gestore, l’attuale Amministrazione comunale guidata da Eli Pedretti ci riprova.
Pubblicato il bando
Da pochi giorni è stato pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse alla gestione, avviso che scade il 13 febbraio. Successivamente verrà fatto il bando vero e proprio per individuare il gestore.
«L’obiettivo - dice il sindaco Pedretti - è quello di dare un servizio agli sciatori, ai villeggianti che durante la stagione invernale ma anche in estate vengono a Foppolo. Qualche interesse c’è già stato. Per i primi sei anni la gestione sarà gratuita, ma il gestore dovrà intervenire per rimettere in funzione la piscina-centro benessere con alcuni interventi di manutenzione. Successivamente si potrà trattare sul canone di affitto, per i successivi sei anni». Entrate che potranno servire per risanare i conti del Comune, che nel 2020 ha dichiarato il dissesto finanziario. A oggi il debito supera ancora i dieci milioni di euro.
I dettagli del bando
La piscina, secondo quanto stabilito dall’avviso, dovrà restare obbligatoriamente aperta dal 7 dicembre al 10 aprile (salvo proroghe o accordi diversi concordati con il Comune), quindi, in estate, dal 10 luglio al 10 settembre (sempre salvo proroghe o accordi diversi concordati con il Comune)
«Il gestore - prosegue l’avviso - dovrà concedere al Comune di Foppolo nel corso della concessione la facoltà tramite un proprio soggetto di fiducia o un soggetto tecnico l’accesso ai locali finalizzato alla verifica del corretto utilizzo e manutenzione degli stessi». A garanzia della gestione, d ovrà essere presentata anche una fidejussione il cui importo verrà definito e inserito nel bando. Le tariffe di utilizzo della piscina, dovranno poi essere definite annualmente con il Comune.
Il gestore dovrà sostenere le spese per la riattivazione delle strutture e le attività che vorrà svolgere, i costi di esercizio, le spese condominiali e i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria per l’intera durata della concessione. Per i primi sei anni non sarà dovuto alcun canone di concessione al Comune, mentre per i successivi sei il gestore dovrà corrispondere un canone fisso da definire con l’Amministrazione comunale, proporzionato alle spese sostenute in fase di riattivazione del centro benessere. Il Comune si impegnerà a partecipare a bandi per la ricerca di contributi pubblici destinati agli impianti sportivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA