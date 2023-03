Più acqua potabile dalla sorgente Nossana: serve 300 mila persone

Più acqua potabile per Bergamo e provincia, acque che non verrà «sprecata» quando vi saranno temporali. L’annuncio è dell’azienda di acque minerali Sanpellegrino che, insieme a Uniacque, il principale gestore del sistema idrico integrato della nostra provincia, interverrà per migliorare la qualità dell’acqua delle sorgenti Nossana, in Val Seriana, e Boione, a San Pellegrino Terme. Fondamentale, in particolare, l’intervento sulla sorgente di Ponte Nossa, la principale della provincia di Bergamo (che alimenta anche buona parte della città) e una delle più importanti in Lombardia. In occasione dei temporali estivi è facile che le acque si intorbidiscano, rendendo quindi inutilizzabile l’acqua per uso potabile. E costringendo il gestore a prelevare acqua buona dalla falda.