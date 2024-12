Pora e Valtorta, venerdì la «prima». Sabato anche Colere e Donico

I cannoni per la produzione della neve sono in funzione già dalla metà di novembre. E adesso la stagione sciistica è davvero pronta a partire. Venerdì apriranno le stazioni sciistiche di Monte Pora e di Valtorta-Piani di Bobbio. Sabato sarà la volta di Colere.

L’apertura del Monte Pora

Monte Pora inaugura la stagione con la pista del Termen e il campo scuola, ma sta già lavorando con la produzione di neve artificiale per garantire a breve termine l’apertura anche di altre piste. «Eravamo pronti già per il fine settimana scorso, poi ci sono stati due giorni di

«Cerchiamo di aprire tutti gli anni presto per mettere in moto tutta la macchian turistica» brutto tempo e abbiamo dovuto rimandare – spiega Maurizio Seletti, amministratore di Irta, la società che gestisce gli impianti del Pora –. Cerchiamo di aprire tutti gli anni presto, convinti che questo sia utile per mettere in moto tutta la macchina turistica che ruota attorno alla stazione, dai bar ai ristoranti alle scuole sci». Si apre, anche quest’anno, pur nella totale assenza di neve naturale. «Avevamo una buona disponibilità di acqua nei nostri bacini: siamo riusciti a innevare bene, su diverse piste. Poi ovviamente speriamo che nei prossimi giorni arrivi anche la neve naturale».

I cannoni, già a fine novembre, funzionavano anche sulle piste del Cima Pora e del Valzelli: «Quelle sono più lunghe da preparare, vediamo se riusciamo per il fine settimana - prosegue Seletti -. Venerdì (domani per chi legge, nrd) garantiamo le due piste servite dalla seggiovia Termen (il boschetto e la pista Termen), oltre al campo scuola».

Apertura ridotta e prezzi promozionali

All’apertura ridotta si accompagnerà l’applicazione di tariffe promozionali: i giornalieri sono in vendita a 20 euro per gli adulti, 15 per gli junior e 10 per i bambini.

Si faranno trovare pronti al via della stagione anche il nuovo noleggio e la nuova sede degli uffici della società, nella piazzetta situata poco sotto la partenza della seggiovia del Termen, realizzati da Irta nei mesi autunnali. «Già da questo fine settimana saranno aperti - conclude Seletti -. Si spostano qui i servizi che prima erano situati alla partenza del Cima Pora: lì rimarranno solo la biglietteria e un altro noleggio, aperti nei fine settimana e nei giorni festivi».

Si apre sabato anche alla Presolana: «Sicuramente ci sarà la sciovia del Donico, stiamo sparando anche sul resto, vedremo», dice Lorenzo Pasinetti, della società Neve.

Venerdì esordio anche per Valtorta-Piani di Bobbio

Apre venerdì anche il comprensorio di Valtorta-Piani di Bobbio, con sette/otto piste. «Saranno aperte tutte le piste dei Piani, a esclusione le due dell’Orscellera - dice Massimo Fossati, amministratore di Imprese turistiche barziesi -. Su Valtorta è garantito l’accesso con la seggiovia, da venerdì (domani) o sabato si scierà anche sulla pista Tre Signori».

Da sabato si scia a Colere

Anche Colere ha annunciato nei giorni scorsi l’apertura della nuova stagione, fissata a sabato. Sarà aperta la pista Presolana e anche qui, vista l’apertura ridotta, sono previste tariffe promozionali: giornaliero a 35 euro per gli adulti, 27 per gli junior e 20 per i baby. Sarà in funzione già da questo weekend anche il servizio (gratuito) di bus navetta che collega la partenza degli impianti ai parcheggi del paese, mentre il parcheggio vicino alla biglietteria sarà a pagamento.

Gli altri comprensori si preparano

Foppolo rinvia al 14 dicembre: troppo vento

«Le piste più alte, al Montebello, hanno neve a sufficienza, ma in basso, sulla Quarta Baita, non siamo riusciti a produrne quanto basta per aprire. Siamo stati penalizzati dal vento e dalle temperature altalenanti. Non possiamo però aprire solo la seggiovia del Montebello e la pista

«Siamo stati penalizzati dal vento e dalle temperature altalenanti» del Canalino, perché l’impianto della Quarta Baita non può portare pedoni. Con rammarico, quindi, dobbiamo rinviare l’apertura al 14 dicembre». Così Marco Calvetti, direttore della stazione sci di Foppolo-Carona, da quest’anno di nuovo in comprensorio unito. Si lavora anche in Val Carisole, la stazione che la società di gestione ha preso in affidamento solo da poco più di un mese, dovendo quindi «correre» a effettuare manutenzioni, revisioni e collaudi. In corso, quindi, i lavori per poter prima aprire quanto prima la Val Carisole e quindi tutto il comprensorio.

Cannoni in funzione a Spiazzi di Gromo: «Stiamo sparando sulla pista principale, quella del Vodala, speriamo di essere pronti per sabato, ma valutiamo nelle prossime ore», dice il gestore Alessandro Testa.

Punta invece al 14 dicembre Lizzola: «Siamo cauti, non vorremmo dover arrivare a venerdì e comunicare all’ultimo che non siamo pronti. Stiamo sparando sulle piste semplice e slalom del “Due baite” e nella zona del campo scuola», dice Omar Semperboni, della coop Nuova Lizzola.