Precipita per 20 metri dal Pizzo della Cigola, in ospedale con l’elicottero- Foto

Una giovane escursionista si è infortunata domenica attorno alle 10 mentre scendeva dal Pizzo Cigola, 2.632 metri, in alta Valle Brembana. La donna aveva raggiunto la vetta e si apprestava a scendere quando ha imboccato un punto scosceso fuori sentiero e è precipitata , rotolando per circa una ventina di metri .

Il luogo dove una giovane escursionista è caduta domenica 3 agosto al Pizzo della Cigola, a Carona in alta Val Brembana.

La caduta le ha causato ferite alla testa e a una gamba, ma è stata aiutata da altri escursionisti a ritornare sul sentiero mentre altri l’hanno accompagnata fino al passo Cigola, dove è arrivato l’elicottero del 118 che l’ha caricata, stabilizzata e trasportata in ospedale per le cure. La ragazza non è grave.