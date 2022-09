Precipita 20 metri in un dirupo, muore imprenditore di Zogno: lascia moglie e due figlie

Un piede messo male e la scivolata. Fatale. Marco Bionda, 56 anni, di Zogno, è precipitato per una ventina di metri, finendo tra le rocce di una forra. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La tragedia nel pomeriggio di sabato 10 settembre, nei boschi del Trentino, in località Ponte Rotto del Comune di Castello Tesino, in una valle laterale della Valsugana. Bionda, originario del Milanese, era in montagna alla ricerca di funghi, insieme a un amico. Nel primo pomeriggio i due avevano raggiunto la strada del Murello, che collega Castello a Strigno, fermandosi fra le località Zuna e Ponte Rotto. Qui si erano inoltrati nel bosco alla ricerca di funghi.