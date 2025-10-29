Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Mercoledì 29 Ottobre 2025

Prime gelate per i laghi in quota. E le Orobie tornano sottozero

METEO. Meno 1,6 gradi domenica 26 ottobre al Passo San Marco, meno 0,9 al Curò. Da mercoledì 29 ottobre cambio di passo con l’arrivo delle correnti umide e delle piogge.

Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi
Candele di ghiaccio poco oltre il rifugio Curò
Candele di ghiaccio poco oltre il rifugio Curò

Con il cambio dell’ora è arrivato anche il primo freddo in quota con i termometri che, nelle prime ore di domenica 26 ottobre, sono scesi in campo negativo. La conferma è arrivata analizzando i dati delle stazioni del Centro meteo lombardo; -1,6 gradi al rifugio Passo San Marco in territorio di Mezzoldo, -0,9 al rifugio Curò di Valbondione, -0,6 al rifugio Capanna 2000 (Comune di Oltre il Colle) e -0,2 a Colere e Schilpario, in Valle di Scalve.
Il piccolo laghetto nei pressi della cappella Albini al rifugio Curò
Il piccolo laghetto nei pressi della cappella Albini al rifugio Curò

Una «menzione» particolare lo merita anche il dato di -6,8 gradi registrato dalla stazione posizionata in località Montagnina, a 1.415 metri di quota sopra Gandino; qui le caratteristiche geomorfologiche del luogo (si tratta di una dolina) consentono, in condizioni di alta pressione e assenza di vento, l’instaurarsi di un particolare microclima che favorisce il «ristagno» notturno di aria fredda al suolo che tende poi a riscaldarsi velocemente nelle ore centrali della giornata.

Perturbazione in arrivo su Bergamo e provincia. Video di www.bergamotv.it

Primo ghiaccio negli specchi d’acqua

Questo calo momentaneo delle temperature in quota (già martedì 28 ottobre, infatti, lo zero termico era risalito oltre i 2.300/2.500) ha portato alla formazione del primo ghiaccio nei piccoli specchi d’acqua e nei ruscelli con una limitata portata rendendo talora problematico il loro guado. Alzandosi ulteriormente di quota, la movimentazione richiede particolare cautela soprattutto dove sono ancora presenti i residui di neve delle recenti precipitazioni; questi, nel loro processo giornaliero di gelo e disgelo legato al momentaneo rialzo delle temperature, possono essere infatti interessati dalla formazione di uno strato superficiale di ghiaccio rendendo pertanto necessario l’utilizzo dei ramponi. Insieme a molta attenzione.

Il bollettino meteo emesso da Arpa Lombardia prevede intanto già da oggi un cambio della circolazione atmosferica, con il ritorno di correnti umide atlantiche e la ripresa delle piogge, seppur deboli, su buona parte della regione a partire dal pomeriggio.

Oltre il Colle
Gandino
Valbondione
Meteo
Previsioni
Bollettini meteo
Cambiamenti climatici
Ambiente
Risorse naturali
Mirco Bonacorsi
Centro Meteo Lombardo
arpa lombardia