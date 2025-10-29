Prime gelate per i laghi in quota. E le Orobie tornano sottozero

Con il cambio dell’ora è arrivato anche il primo freddo in quota con i termometri che, nelle prime ore di domenica 26 ottobre, sono scesi in campo negativo. La conferma è arrivata analizzando i dati delle stazioni del Centro meteo lombardo ; -1,6 gradi al rifugio Passo San Marco in territorio di Mezzoldo, -0,9 al rifugio Curò di Valbondione, -0,6 al rifugio Capanna 2000 (Comune di Oltre il Colle) e -0,2 a Colere e Schilpario, in Valle di Scalve.

Primo ghiaccio negli specchi d’acqua

Questo calo momentaneo delle temperature in quota (già martedì 28 ottobre, infatti, lo zero termico era risalito oltre i 2.300/2.500) ha portato alla formazione del primo ghiaccio nei piccoli specchi d’acqua e nei ruscelli con una limitata portata rendendo talora problematico il loro guado. Alzandosi ulteriormente di quota, la movimentazione richiede particolare cautela soprattutto dove sono ancora presenti i residui di neve delle recenti precipitazioni; questi, nel loro processo giornaliero di gelo e disgelo legato al momentaneo rialzo delle temperature, possono essere infatti interessati dalla formazione di uno strato superficiale di ghiaccio rendendo pertanto necessario l’utilizzo dei ramponi. Insieme a molta attenzione.