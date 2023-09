Protezione civile, nuovo gruppo degli alpini per le emergenze in Alta Valle Brembana

In Alta Valle Brembana nasce la Protezione civile degli alpini, la 70ª nella Bergamasca. Al termine del corso base per volontari, che si chiuderà il 9 settembre nella sede degli Alpini di Olmo al Brembo, infatti, si attiverà il gruppo della Protezione civile Ana dell’Alta Valle Brembana, con 25 volontari formati. Sarà il quarto nucleo per la Valle Brembana, dopo quelli di Serina, Taleggio e Val Brembilla.

«Si tratta di un’idea venuta dai capigruppo e dagli associati – afferma con grande soddisfazione Hans Quarteroni, coordinatore Alpini (Zona 8) dell’Alta Valle Brembana –. Era una mancanza di cui ci siamo resi conto durante la pandemia: l’Alta Valle non aveva un gruppo di Protezione civile Ana e quindi non poteva muoversi, al contrario di altri nostri amici Alpini. Diversi volontari mi avevano contattato per poter dare una mano ma non avevamo potuto far nulla, quindi ora è molto bello che riusciamo a formare questo gruppo».

Il corso base a Olmo al Brembo

Il corso base per i volontari ha preso il via l’1 e il 2 settembre a Olmo al Brembo e sabato 9 settembre si terrà la giornata finale, durante la quale si svolgerà anche la prova scritta. «Ringrazio i volontari e il gruppo alpini di Olmo al Brembo per avere dato a disposizione la loro sede per il corso base – continua Quarteroni –. Dopo il 9 settembre e dopo aver costituito il nucleo si procederà a eleggere il caponucleo, la segreteria e la sede. Speriamo di limitarci a semplici esercitazioni, ma purtroppo gli eventi estremi degli ultimi anni ci fanno pensare che dovremo farci sempre trovare pronti». Il nuovo nucleo lascia già le porte aperte alla collaborazione con gli altri nuclei di Protezione civile e ad altri volontari.

Il gruppo dei volontari al corso «I partecipanti – specifica – sono obbligatoriamente tutti alpini dell’Alta Valle Brembana, tutta gente del territorio e maggiorenne. Sono 25 volontari in più che collaboreranno con altri gruppi alpini e non. Il nucleo sarà importante anche per i campi scuola. I ragazzi così potranno vedere cosa fa la Protezione civile e alla maggiore età potranno iscriversi in un gruppo di alpini locale: ci sono alcuni che fanno tanti campi e potranno continuare e così fare bene al futuro associativo e dare forza ai gruppi alpini piccoli della Valle Brembana e poi impegnarsi nella Protezione civile».

«Sabato 9 settembre – dichiara Alessandro Arrigoni, capogruppo Alpini di Taleggio e coordinatore della Protezione civile Ana di Bergamo – si concluderà il corso base per volontari di Protezione civile per più di 20 volontari, tenuto ad Olmo al Brembo. L’esito del corso base permetterà di far nascere un nuovo gruppo in Alta Valle Brembana, che andrà ad interagire con gli esistenti gruppi di Serina, Val Brembilla e Taleggio. Sarà il 70° gruppo della sezione di Bergamo».