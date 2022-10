Resti umani ritrovati in un dirupo: forse è la donna scomparsa 4 anni fa

Macabro ritrovamento in val Parina. Dei resti umani in avanzato stato di decomposizione e che appartengono a una donna sono stati notati da un fungaiolo che si era perso da martedì sera in val Parina: arrivato in fondo a un dirupo piuttosto scosceso, ha scorto tra gli arbusti uno scheletro e lo ha riferito ai soccorritori che lo hanno ritrovato mercoledì mattina . Visto il luogo molto impervio, è stato necessario l’intervento del Soccorso alpino: i carabinieri si stanno occupando dei rilievi scientifici per risalire all’identità della donna e alla causa della sua morte, che risalirebbe a diverso tempo fa. Probabilmente anni.