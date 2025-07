San Pellegrino, chiodi sull’asfalto durante una gara ciclistica per bambini: «Gesto ignobile»

Chiodi e puntine sul tracciato di una gara ciclistica riservata a bambini e ragazzi: è successo domenica 20 luglio a San Pellegrino Terme, durante la competizione organizzata dal Pedale Brembillese, valida come terzo trofeo «Michele e Umberto Pesenti A.M.» e riservata alla categoria giovanissimi, ovvero partecipanti dalla prima elementare alla prima media.

In diversi punti

Ad accorgersi per primi della presenza di oggetti metallici sull’asfalto sono stati proprio i bambini in gara: una decina circa hanno notato le puntine lungo il percorso e hanno avvisato gli organizzatori. Da lì è partita una rapida verifica che ha permesso di individuare anche alcuni chiodi, disseminati in diversi punti. Fortunatamente nessuno si è fatto male e la gara è proseguita regolarmente, ma l’episodio ha suscitato sgomento tra genitori, allenatori e amministratori locali.