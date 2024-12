San Pellegrino, colto da malore mentre va a curare le arnie: muore apicoltore di 69 anni

Era uscito per andare a curare le arnie, poco distante da casa, quando improvvisamente è stato colto da malore ed è morto. A trovarlo privo di vita i familiari che si erano preoccupati della sua assenza. Franco Cavagna, pensionato di 69 anni, è stato trovato in via Capladino, poco a valle del centro di Santa Croce, la frazione più popolosa di San Pellegrino Terme.

Uscito per vedere le arnie

È successo nel pomeriggio di martedì 3 dicembre. L’uomo, che era malato da un po’ di tempo, era uscito per andare a vedere le arnie. Molto probabilmente è stato colto da un malore. Non vedendolo più rientrare in casa uno dei figli è andato a cercarlo trovandolo privo di vita. Vani i tentativi di salvarlo anche con l’utilizzo di un defibrillatore che si trova nella frazione di Santa Croce. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa e un elicottero del 118.

Il dolore della famiglia