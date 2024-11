San Pellegrino, le future terme saranno ancora più grandi

Il futuro centro cure termali di San Pellegrino (da non confondere con la Spa del gruppo QC) sarà ancora più grande. Il Consiglio comunale di venerdì 22 novembre, infatti, sarà chiamato a deliberare l’acquisizione, dal gruppo Percassi, del primo piano dell’ex Villa Giuseppina , l’edificio liberty posto a pochi metri dall’ingresso di «QC San Pellegrino» e scelto per ospitare le tradizionali terme sanitarie (chiuse dal 2006).

Il piano terra, circa 300 metri quadrati, è attualmente di proprietà del gruppo Percassi, mentre i tre piani superiori sono già del Comune. La storica Villa Giuseppina è da anni stata scelta dal Comune per ospitarvi le terme curative : l’edificio è quindi stato restaurato ma non era stato concluso con impianti e tutto quanto serve per l’apertura delle terme.

Il bando per la gestione

L’auspicio iniziale dell’Amministrazione comunale era quello di individuare, tramite gara pubblica, un gestore . Che avrebbe poi concluso nei dettagli, con l’aiuto economico dei Comune, l’intervento di recupero e l’allestimento degli impianti per le cure termali. Gestore, però, che, nonostante l’iniziale interessamento di più di un privato - tra cui i gestori di altre strutture termali e anche di una catena alberghiera già operante nella cittadina termale - non è stato trovato. Il bando, scaduto lo scorso luglio, è andato deserto.

Il completamento dei lavori

«A quel punto - dice il vicesindaco di San Pellegrino, Vittorio Milesi - abbiamo deciso di proseguire noi nel completamento dei lavori dei tre piani di Villa Giuseppina, già di proprietà del Comune. Abbiamo ora il progetto esecutivo, speriamo di pubblicare il bando per i lavori entro fine anno e quindi aprire il cantiere per il recupero entro il primo semestre del 2025».

«Villa Giuseppina sarà di proprietà comunale»

«Dopo nostre ripetute richieste - continua Milesi - considerato che quegli spazi non erano utilizzati, abbiamo avuto il loro sì alla cessione. Acquisiremo il piano terra, per circa 300 metri quadrati, a 500mila euro più Iva. In tal modo tutta Villa Giuseppina (circa mille metri quadrati ndr) sarà di proprietà comunale e ospiterà le terme sanitarie. In questo modo pensiamo anche di rendere più appetibile la gestione della struttura».