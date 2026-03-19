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Cronaca / Valle Brembana Giovedì 19 Marzo 2026

San Pellegrino, lavori dopo la frana. Strada ancora chiusa

L’INTERVENTO. Dal 19 marzo sono iniziati i lavori di pulizia del versante (a circa 50 metri sopra la strada) a cura del Comune di San Pellegrino. la strada è ancora chiusa.

Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti

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Il masso caduto a San Pellegrino
Il masso caduto a San Pellegrino

San Pellegrino

Sono iniziati il 19 marzo, a San Pellegrino, i lavori di bonifica del versante franato in via Tasso, lungo la strada comunale che collega ponte Umberto con la variante in galleria. Da lunedì 16 marzo la strada è chiusa anche a pedoni e ciclisti per la caduta di alcuni massi, uno di grosse dimensioni.

Dal 19 marzo sono iniziati i lavori di pulizia del versante (a circa 50 metri sopra la strada) a cura del Comune e affidati all’impresa Midali di Branzi. «Iniziamo il disgaggio, facendo cadere i sassi pericolanti - spiega il sindaco Fausto Galizzi -. Dopo questi lavori si riuscirà anche a capire l’entità della frana ed eventualmente la tempistica per la riapertura della strada sottostante. Sarà realizzato anche un vallo di contenimento che dovrebbe fermare altre cadute. Per ora si tratta di un’opera palliativa per riaprire la strada. La posa di reti paramassi avverrà successivamente, quando saranno trovati i fondi».

La riapertura della strada

Una volta che il versante sarà in sicurezza la strada aprirà comunque a senso unico alternato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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