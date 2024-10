Schianto frontale alla Botta di Sedrina: due feriti e galleria chiusa

Due le auto coinvolte e altrettanti i feriti, i due automobilisti, unici a bordo delle vetture. Stando a quanto è stato possibile ricostruire sembra che l’Audi con a bordo un 46 enne, che viaggiava in direzione della Valle Brembana, mentre stava procedendo in galleria si sarebbe scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf, guidata da un 39enne per ragioni ancora in via d’accertamento.