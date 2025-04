Sci: il gran finale è baciato dal sole. Piste chiuse, ma si pensa già all’estate

È stato un gran finale, in linea con le ottimistiche attese dei giorni scorsi, quello che si è consumato ieri per alcune stazioni sciistiche orobiche. Arriva al capolinea una stagione lunga, grazie alla disponibilità di neve che nella seconda parte dell’inverno non è mancata, almeno alle quote più alte.

Lizzola, oltre il 20% di presenze in più

«Chiudiamo una grande stagione - commenta Omar Semperboni, presidente della cooperativa Nuova Lizzola -. Anche gli ultimi giorni sono stati in linea con le aspettative, la gente ha tenuto fino alla fine e qualcuno ci chiedeva di andare avanti ancora». Come già l’anno scorso, la chiusura della stagione è stata segnata dalla festa «La pozza» organizzata al rifugio Due baite, con la proposta della sfida di attraversare una pozza d’acqua senza caderci dentro. «Nel periodo natalizio abbiamo toccato il 30% in più rispetto allo scorso anno, a fine stagione confermiamo il trend positivo, con un aumento del 22/23% sempre rispetto all’inverno scorso». Lizzola ha già aperto la vendita degli stagionali estivi e ha annunciato l’apertura delle due seggiovie centrali nei giorni di Pasqua e poi dal 31 maggio per tutta l’estate.

Colere: «Siamo soddisfatti»

Si è chiuso domenica (quando sono andati in scena anche i campionati italiani di snowboard cross) anche l’inverno di Colere, dove hanno già preso il via, nel frattempo, i lavori di rifacimento del rifugio Plan del Sole, in località Polzone. «Sia sabato sia domenica i parcheggi erano pieni - dicono da Rs Impianti -. Abbiamo ancora tanta neve sulle piste, fino a un metro e 80 centimetri, saremmo potuti arrivare tranquillamente fino a Pasqua, ma abbiamo deciso di fermarci per poter dare il via al cantiere del rifugio e averlo così pronto per l’inizio dell’inverno prossimo». Sul bilancio finale di Colere pesa il mese di dicembre sottotono, quando era aperta una sola pista, «ma siamo comunque molto soddisfatti».

Monte Pora: «135mila primi ingressi»

Si era fermato già domenica scorsa, invece, il Monte Pora, che ha tracciato nel frattempo il bilancio di fine stagione, che vede un’ulteriore crescita nei numeri rispetto agli anni scorsi: «Siamo arrivati a 135mila primi ingressi, rispetto ai 130mila dello scorso anno - conferma l’ad di Irta, Maurizio Seletti -. È stata una stagione davvero positiva». Ripartono anche qui, nei giorni di Pasqua, seggiovia e rifugio Pian del Termen.

Foppolo-Carona: «Stagione positiva»

Già concluse anche le sciate a Spiazzi di Gromo e Passo della Presolana. Ultimo giorno di sciate, domenica, anche nel comprensorio unito di Foppolo-Carona. Sabato la stazione è stata «invasa» da circa 3.500 persone per il raduno del Gruppo San Donato. «Abbiamo fatto buoni numeri sabato - dice il direttore della stazione, Marco Calvetti -. Meno domenica, ma forse legato anche alla chiusura della strada statale. La stagione è stato nel complesso positiva».