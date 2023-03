Si ribaltano con il quad a Valtorta: gravissima mamma di Petosino

Stavano scendendo con il quad dai Piani di Ceresola, dove si trova il parcheggio degli sciatori per il comprensorio di Valtorta-Piani di Bobbio, quando qualcosa è andato storto. I due giovani, marito e moglie di Petosino di Sorisole, si sono ribaltati. Nessun altro veicolo coinvolto. Entrambi feriti, più grave lei, di 35 anni. Ma non sembrava in pericolo di vita. Le condizioni, invece, si sono aggravate con il passare delle ore . E ora la trentacinquenne, mamma con una figlia, è in coma farmacologico all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ferito con vari traumi anche il marito, 37 anni. È stato dimesso lunedì dall’ospedale.