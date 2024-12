Si scia nelle nostre Valli, ecco come è andato il primo weekend sulla neve - Foto

In Val Seriana

Tra i frequentatori delle piste, soprattutto gruppi di Sci club e bambini che hanno partecipato ai corsi proposti dalle Scuole sci. La nevicata della notte tra sabato e domenica 8 dicembre ha portato solo una spolverata di neve, anche alle quote più alte: sono rimaste aperte solo le piste innevate con neve artificiale. È in programma invece per sabato 14 dicembre il via della stagione agli Spiazzi di Gromo e a Lizzola.