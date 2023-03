Siccità e sorgenti: «Rallentano» anche Nossana e Algua

Sotto la lente 24 ore su 24. Grazie alla tecnologia, la gran parte dei 1.371 serbatoi di Uniacque, collegati alle sorgenti, è sotto costante controllo. Così, se il bacino impiega più del solito a riempirsi, scatta un primo campanello d’allarme: significa che la fonte che lo alimenta sta «rallentando», e bisogna prendere provvedimenti, cercando tra l’altro di contenere i consumi. In qualche caso è successo già lo scorso weekend – nella prima metà di marzo – e questo dà l’idea della serietà della situazione che stiamo attraversando. Come è noto, già venerdì scorso Uniacque , che gestisce il servizio idrico integrato in 213 Comuni, ha chiesto a sei di questi (Albino, Alzano Lombardo, Gandellino, Nembro, Oneta e Valbrembilla) di emettere ordinanze di contenimento dell’utilizzo di acqua in alcune vie o località del territorio, alimentate spesso da piccole sorgenti che stavano dando segni di affanno. Altri 36 Comuni sono monitorati con un livello di attenzione «elevato» per «possibili criticità a breve» .