Suonò il folk di tutto il mondo: addio al «menestrello» Renato Carminati

Tutto questo era Renato Carminati , soprannominato « Cespi » (della famiglia dei Tonete) per via della sua capigliatura, morto giovedì pomeriggio a 69 anni, all’ospedale di San Giovanni Bianco. La Valle Brembana perde uno dei suoi musicisti più emblematici degli ultimi decenni.

Carminati e l’arte del baghèt

Apparizioni televisive, partecipazioni teatrali, spettacoli di vario genere ne hanno fatto un interprete poliedrico della musica popolare del mondo. Pronto a imbracciare il suo baghèt per allietare le festività natalizie in valle, come a suonare flauto traverso o clarinetto in concerti più ufficiali. Comparve anche nel videoclip «Sigarette» di Neffa, quasi per caso, visto dalla troupe che girava le scene.