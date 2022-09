Super webcam a 360 gradi: dalle Orobie fino al Cervino

Sono immagini spettacolari quelle che in alcune giornate di cielo terso si possono ammirare con la nuova webcam installata a 1.850 metri, sul monte Torcola Soliva, a Piazzatorre. Tramonti, albe, le inconfondibili sagome delle cime delle Orobie ma anche del Cervino e del Monte Rosa. Una telecamera di altissima tecnologia, completamente automatizzata, che può ruotare di 360 gradi e alzarsi di 15 gradi. A installarla, a inizio settembre, Valentino Conti di San Pellegrino e Gianluigi Bighi di San Giovanni Bianco, per il portale www.valbrembanaweb. «La cam – spiega Conti – scatta immagini a distanza di 40 secondi l’una dall’altra, riscrive la prima e ricomincia quindi da capo. Ogni immagine si aggiorna così ogni 12 minuti circa. Immagini bellissime, considerando anche la distanza: il rifugio Benigni si trova per esempio a 12,8 chilometri, mentre il pizzo del Diavolo a 15,8 chilometri. Eppure sembrano vicinissimi: la telecamera, infatti, è dotata di uno zoom ottico che ingrandisce l’immagine di 36 volte».