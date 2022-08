Taleggio, nasce un museo a cielo aperto di sculture in legno: c’è anche un Pinocchio maxi - Foto

Sarà un parco-museo in evoluzione, che si arricchirà di anno in anno. Con singolari sculture in legno, ispirate anche al racconto di Pinocchio. A realizzarlo, in un grande prato in località Mazzola di Peghera, lo sculture di origini taleggine Pietro Arnoldi, 67 anni, con attività a Milano. L’area si trova scendendo dalla chiesa di Peghera verso il ponte dei Sen esi, percorrendo la carrabile che dopo dieci minuti a piedi porta in un grande prato di proprietà dello stesso scultore. Artista che si esprime nella pittura, nella scultura, nello scenografia e nel design, fino a realizzare complementi d’arredo in ferro battuto e vetro, Arnoldi è ancora legatissimo alla sua terra d’origine.