Tir perde il carico: centinaia di bottiglie in frantumi in strada

È andata tutto sommato bene, perché l’incidente che si è verificato mercoledì mattina (20 marzo) a Zogno avrebbe potuto causare guai ben peggiori: nell’affrontare una curva decisa verso sinistra, un tir ha perso parte del carico che stava trasportand o, bottiglie d’acqua, in vetro, che sono andate in frantumi tra carreggiata e marciapiede.

È accaduto verso le 8 all’incrocio tra via Battisti e via Roma, vicino c’è una delle scuole elementari del territorio, proprio nell’orario d’ingresso degli alunni. Sul marciapiede su cui sono finite le schegge di vetro di centinaia di bottiglie rotte, passano dunque mamme e alunni a quell’ora, ma fortunatamente non è rimasto coinvolti nessuno, ieri. I detriti sono arrivati peraltro fin sulla porta di ingresso del bar «Torino». Ad avere la peggio il traffico automobilistico, con forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia, dato che oltre che sul marciapiede il carico è finito anche la corsia di discesa della carreggiata.