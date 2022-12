Tragedia a Olmo al Brembo, muore nello scontro frontale tra due auto

Un altro tragico incidente stradale sulle strade della Bergamasca. È successo nella serata di giovedì 29 dicembre a Olmo al Brembo, in Val Brembana. Verso le 21,30, sulla strada statale all’ingresso del paese, in località Campelli, due auto si sono scontrate frontalmente. Tre le persone coinvolte: un giovane di 24 anni, che viaggiava da solo in auto, purtroppo ha perso la vita, mentre sull’altra auto una donna di 31 anni e la figlioletta di 2 non hanno riportato ferite gravi e sono state portate all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 (elicottero, automedica e due ambulanze), i vigili del fuoco di Zogno e i carabinieri di Branzi e Piazza Brembana. Le operazioni e i rilievi sono proseguiti fino a tarda ora.