Trovata morta a casa la docente che suonò nel Rondò veneziano

Una vita dedicata alla musica, prima come componente dell’ensemble «Rondò veneziano», poi come direttore d’orchestra e coro e come insegnante. Venerdì 21 ottobre, verso le 13, Alda Milesi, 56 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di via Ponte Vecchio 12, a San Giovanni Bianco, un appartamento al primo piano di una palazzina in cui viveva sola con il suo cagnolino.