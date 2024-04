Una strada e un monumento. Valtorta ricorda lo storico sindaco Pietro Busi

Un monumento e una via dedicati a Pietro Busi, lo storico sindaco di Valtorta e presidente della Comunità montana Valle Brembana scomparso il 27 marzo 2020, a 86 anni. La cerimonia si terrà sabato 4 maggio, alle 10,30, alla presenza di autorità locali e provinciali, all’ingresso di Valtorta. Lo stesso giorno sarà intitolata a lui la via centrale del paese (ora via Roma), la stessa dove Busi aveva casa, in segno di riconoscimento per quanto fatto in 60 anni da sindaco.

Sarà «Via Commendatore Pietro Busi», «come indicato dalla Prefettura - dice il primo cittadino, Antonio Regazzoni - . Solitamente per poter intitolare una via o un piazza occorre attendere dieci anni dalla scomparsa, ma abbiamo ottenuto dalla Prefettura ugualmente l’autorizzazione, visto la caratura di Busi. Un riconoscimento dovuto per quanto ha fatto per il bene della comunità di Valtorta». Il monumento che ricorderà nel suo paese di nascita «ol Piero» (come veniva chiamato affettuosamente) è stato voluto in particolare dall’azienda «Sonzogni marmi e Pietre antiche», dell’amico Marino Sonzogni.

La scultura in bronzo di Alessandro Verdi