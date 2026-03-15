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Cronaca / Valle Brembana Domenica 15 Marzo 2026

Due valanghe a Foppolo, travolto uno scialpinista. In ospedale in codice giallo

NEVE. Intervento dell’elicottero del 118 e del soccorso alpino. Coinvolti in tre: due illesi, bloccati dai carabinieri.

Redazione Web
Redazione Web

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L’arrivo dell’elisoccorso a Foppolo
L’arrivo dell’elisoccorso a Foppolo

Foppolo

Tre scialpinisti sono stati travolti da una valanga a Foppolo, in un tratto fuori pista del Valgussera. Due di loro sono riusciti a liberarsi in autonomia e sono stati poi bloccati dai carabinieri, il terzo è rimasto bloccato sotto la neve. Cruciale l’intervento di soccorritori e militari per estrarre lo scialpinista e stabilizzarlo in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso: l’uomo, di 36 anni, era cosciente è stato portato in ospedale in codice giallo.

Momenti di apprensione a Foppolo
Momenti di apprensione a Foppolo
Intervenuti anche i carabinieri
Intervenuti anche i carabinieri

È poi in corso l’intervento per una seconda valanga, anche col supporto dell’unità cinofila, sempre nella zona del comprensorio di Foppolo.

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