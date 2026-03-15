Due valanghe a Foppolo, travolto uno scialpinista. In ospedale in codice giallo

Tre scialpinisti sono stati travolti da una valanga a Foppolo, in un tratto fuori pista del Valgussera. Due di loro sono riusciti a liberarsi in autonomia e sono stati poi bloccati dai carabinieri, il terzo è rimasto bloccato sotto la neve. Cruciale l’intervento di soccorritori e militari per estrarre lo scialpinista e stabilizzarlo in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso: l’uomo, di 36 anni, era cosciente è stato portato in ospedale in codice giallo.