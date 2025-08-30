Cronaca / Valle Brembana
Sabato 30 Agosto 2025
Valle Brembana, chiusa la galleria: si passa per Lenna
MALTEMPO. Segnalate infiltrazioni di acqua sulla carreggiata. La galleria della strada statale 470 in Valle Brembana, nel tratto compreso tra la fine Scalvino di Lenna e Piazza Brembana, è stata chiusa al traffico.
Lenna
La galleria della strada statale 470 in Valle Brembana, nel tratto compreso tra la fine Scalvino di Lenna e Piazza Brembana, è stata chiusa al traffico nella tarda serata di venerdì 29 agosto, intorno alle 22, a causa di infiltrazioni d’acqua causate dalle quantità ingenti di pioggia delle scorse precipitazioni che hanno coinvolto tutta la Valle Brembana.
Sabato mattina 30 agosto, alle 10, il tunnel risultava ancora interdetto alla circolazione - dal km 35.700 al km 37.900, entrambe le direzioni - con inevitabili disagi per residenti e automobilisti diretti in alta valle. La viabilità è stata temporaneamente deviata: per salire verso l’alta Valle Brembana occorre transitare da Lenna, mentre per scendere in direzione Bergamo dalla Valle di Olmo al Brembo si passa da Piazza Brembana, per poi ricollegarsi nuovamente alla statale a Lenna.
Nella mattinata di sabato 30 agosto è prevista una riunione con i tecnici e l’amministrazione per verificare la situazione e definire i lavori da mettere in campo.
