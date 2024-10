Valli prealpine, 17 milioni per rigenerare i territori

I progetti bergamaschi finanziati

Sei progetti bergamaschi, sui 18 totali presentati in tutta la Regione, che in molti casi vedono il contributo regionale arrivare fino al 90% della spesa complessiva. La cifra più alta di tutti (3 milioni e 145mila euro) se la aggiudica la Valle di Scalve, che ha raccolto cinque progetti sotto l’etichetta «Valle di Scalve 2050», uno per ciascun Comune, più uno di Comunità montana.«Il bando richiedeva che presentassero la richiesta dei Comuni con contiguità territoriale - spiega l’ex presidente della Comunità montana di Scalve, Gabriele Bettineschi -. Colere l’avrebbe potuto fare, volendo, anche con Angolo Terme e Castione, abbiamo scelto di lavorare come Comunità montana». Ad Azzone arriveranno i fondi per il secondo lotto dei lavori di trasformazione dell’ex scuola primaria in ostello (il primo era stato finanziato grazie al patto territoriale per la Valle di Scalve); a Colere un intervento al campo da tennis, che prevederà sia il suo rifacimento sia la realizzazione di alcuni posti auto e una zona destinata a magazzino comunale al di sotto del terreno di gioco; a Schilpario la riqualificazione della struttura del vecchio asilo per farne la nuova sede della biblioteca comunale; a Vilminore una nuova centralina idroelettrica. Riguardo quest’ultimo il sindaco Pietro Orrù precisa che «si tratta di un progetto che avevamo in mente da almeno sei o sette anni e per il quale abbiamo già l’autorizzazione. Sarà situata sulla valle del Tino, tra Vilmaggiore e Vilminore». La terza centralina del Comune (una sta già sul medesimo corso d’acqua e un’altra alla Nona, sul torrente Giavallo) porterà notevoli vantaggi economici al Comune: «Si tratterà di un beneficio diretto sulla spesa corrente - precisa Orrù -, il Comune copre la parte rimanente della spesa, circa il 10%, per la realizzazione».