Vandali a Serina, devastato il cimitero - Foto

Denuncia contro ignoti

Cimitero sempre aperto

Il cimitero di Serina si trova nei pressi della parrocchiale, dell’oratorio ma anche del municipio. Una zona quindi centrale del paese, ma non sorvegliata da telecamere. L’ingresso al camposanto è possibile in pratica a ogni ora del giorno e della notte non essendoci cancello automatizzato e gli stessi muri che delimitano il campo santo sono bassi e accessibili. Prese di mira due cappellette private di famiglia e la piccola chiesa in cui sono sepolti e ricordati i sacerdoti di Serina. Nulla è stata rubato.