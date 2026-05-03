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Cronaca / Valle Brembana Domenica 03 Maggio 2026

Vedeseta, allevatore e custode delle tradizioni: addio ad Agapito Locatelli

IL LUTTO. Si è spento a 66 anni. Aveva guidato la Cooperativa agricola Sant’Antonio. Domenica i funerali.

Melissa Braka
Melissa Braka

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Vedeseta, allevatore e custode delle tradizioni: addio ad Agapito Locatelli
Agapito Locatelli

Nella casa di Reggetto, a Vedeseta, in questi giorni sono in tanti a portare il loro ultimo saluto ad Agapito Locatelli. La Val Taleggio piange la scomparsa di un custode instancabile delle tradizioni locali. L’allevatore di Vedeseta si è spento giovedì all’età di 66 anni, dopo una malattia.

Chi era Agapito Locatelli

Con lui se ne va un pezzo di storia della zootecnia bergamasca ma resta l’esempio di una vita interamente dedicata alla terra e ai valori più autentici del mondo contadino. Primogenito di Guglielmo Locatelli— celebre per aver riportato «alla luce» lo Strachìtunt — Agapito ha incarnato fin da bambino l’essenza dei Locatelli di Reggetto. Accanto al padre e ai fratelli Davide, Elia e Flaminio, ha trasformato il lavoro quotidiano in una missione culturale. Dalle fatiche nelle stalle ai periodi trascorsi in alpeggio, la sua esistenza è stata un intreccio indissolubile di sacrificio, passione e dedizione. Anni fa aveva ricoperto il ruolo di presidente del Cda della Cooperativa agricola Sant’Antonio.

Il legame con i suoi animali e la sua terra non si è mai spezzato: anche durante i mesi più difficili della malattia, il suo pensiero e le sue visite non sono mai mancati per quella stalla che è stata la sua seconda casa. «Lo conoscevo da sempre – ha raccontato Claudio Arrigoni, collaboratore della Cooperativa – Lo scorso 25 aprile avevamo organizzato una giornata con diversi allevatori, lui aveva voluto portare un suo pensiero di vicinanza». Il cordoglio arriva anche dal Comune e dal sindaco Luca Locatelli.

Il lavoro dell’azienda agricola prosegue grazie ai fratelli Davide e Flaminio, quest’ultimo presidente, al figlio Marco, e ai numerosi e fidati collaboratori. La morte di Locatelli lascia nel dolore anche le figlie Sara e Silvia e la moglie Luisa e i nipoti. La camera ardente è allestita nell’abitazione di famiglia a Reggetto di Vedeseta. I funerali saranno celebrati domenica alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Vedeseta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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