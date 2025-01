Zogno, cagnolino bloccato in un cunicolo da cinque giorni. Sul posto i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a Zogno, prima nella serata di sabato 18 gennaio e poi dalla prima mattina di domenica 19, nel tentativo di raggiungere «Budino», un cagnolino bloccato da martedì 14 in fondo a un cunicolo. Sul posto anche la squadra Saf (il nucleo speleo-alpino-fluviale) per cercare in salvo l’animale.

Il racconto della proprietaria

«Nella mattinata di sabato - spiega la proprietaria Federica Sonzogni in un post su Facebook - è stato sentito abbaiare, permettendoci di individuarne la posizione dopo tre giorni di ricerche interminabili». Quindi l’intervento dei soccorritori, in una corsa contro il tempo per salvare il cagnolino: «Si sta facendo tutto il possibile. Il buco in cui è entrato è molto stretto e, come abbiamo potuto notare dalle telecamere, dà origine a più gallerie che si diramano in ulteriori cunicoli per diversi metri».