Zogno, chiesa gremita per i funerali di Stefano Vitali

«La morte ti ha incontrato proprio nel luogo del lavoro. Le tante persone che ho incontrato mi hanno ricordato che tu eri un gran lavoratore. E che, in tanti momenti della tua vita, hai dovuto anche stringere i denti. Hai voluto bene, Stefano, e hai intessuto relazioni buone. Questo ci riempie di speranza e ci convince a dire che Cristo è risorto e che vogliamo vivere da persone risorte che non si stancano di seminare il bene e dire no al male, nell’attesa di incontrarci di nuovo».

L’ultimo saluto a Stefano Vitali

La Preghiera dell’alpino

L’infortunio mortale

L’infortunio che mercoledì 23 aprile è costato alla vita a Stefano Vitali - il quarto sul lavoro nella nostra provincia da inizio anno - è accaduto lungo la strada di via Tessi, a Spino al Brembo, dove l’imprenditore edile stava lavorando da sette anni alla costruzione della sua casa. Fatale la caduta di due casseri, in legno e metallo, di 150 chilogrammi, che stava disarmando e gli sono caduti addosso. Per lui non c’è stato nulla da fare.