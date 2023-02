Zorzone: sempre meno abitanti, ma il piccolo «Alimentari» resiste da 20 anni

Compie 20 anni l’«Alimentari» di Zorzone (Oltre il Colle). Correva l’anno 2003, era il 2 febbraio, e Samantha Palazzi era una 25enne semplice ma con grande determinazione, come solo chi vive in montagna può averne, formata dai sacrifici e da uno spirito di abnegazione e di orgoglio che fa fare cose grandi . Oggi Samantha ha 45 anni e può raccontare con orgoglio la sua piccola, grande impresa: rimanere nel piccolo borgo, continuare l’attività, formare una famiglia. L’Alimentari di Zorzone, riaperto da Samantha dopo due anni di chiusura, non è solo un negozio,è soprattutto un punto di incontro, una occasione per qualche anziano per uscire di casa e andare a fare due parole. «Sono circa una trentina le persone che chiedono il pane consegnato a casa e in qualche occasione è capitato di essere accolti in casa per fare quattro chiacchiere. Ma non solo, nel periodo Covid siamo stati impegnati in prima linea, trasportavamo farmaci e bombole di ossigeno, siamo stati accanto alle famiglie colpite dalla malattia, è stato molto intenso emotivamente ».