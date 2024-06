Anziana truffata, vicino di casa si accorge e li insegue. Un arresto e refurtiva restituita

«Sua figlia ha causato un incidente, servono soldi per l’assicurazione ». Con questo espediente due malviventi hanno raggirato un’anziana di Grone. I due si sono presentati a casa dell’83enne per riscuotere la cifra dopo che un terzo complice le aveva telefonato, convincendola del fatto che la figlia fosse davvero in difficoltà e che le servissero realmente dei soldi.

Fortunatamente un vicino di casa della donna si è accorto di quanto stava accadendo e ha inseguito in auto i due malviventi scappati a piedi con un ingente bottino di gioielli in oro. Nel frattempo ha avvisato le forze dell’ordine.

Uno dei due, un 21enne calabrese,è stato rintracciato in tarda serata dai carabinieri di Casazza e arrestato con l’accusa di t ruffa aggravata. I gioielli portati via all’83enne, del valore di circa 5mila euro, sono stati già restituiti. In aula, il giovane ha ammesso ogni responsabilità, affermando che, avendo bisogno di soldi, è entrato nel «giro» di un gruppo di Napoli che chiama nelle abitazioni e poi «invia» il «personale» già presente in zona.